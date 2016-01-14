欧元债市：德债收益率触及上次ECB会议来最低，因油价拖累长期通胀预期

* 德债收益率触及12月3日来最低0.47%
* 油价和中国经济放缓是主要担心
* 欧洲央行认为有进一步下调存款利率空间
* 西班牙、葡萄牙和斯洛伐克出售公债
路透伦敦1月14日 - 德国公债收益率(殖利率)周四跌至欧洲央行12月会议以来的最低水平，之前油价跌穿每桶30美元价位，使欧元区长期通胀预期停留在三个半月低点。
布兰特原油期货 一度最低跌至每桶29.73美元的12年低位，因伊朗原油供应增加的前景令市场蒙阴。
油价大跌及对中国经济放缓的担忧，帮助欧元区公债抵御了传统的年初供应压力。各国财政部利用投资者年初现金充裕的机会增加发债。
“目前的主要题材是股市、中国相关不确定性，以及抑制通胀预期的油价跌势，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的固定收益研究主管Jussi Hiljanen说。
“不妙的是，形势至少在短期内没有改善的可能。”
德国10年期公债收益率 跌至0.471%的12月3日欧洲央行放宽货币政策以来的最低水平。
继德国、奥地利、荷兰、西班牙和比利时在周二和周三发售公债后，今日又有西班牙、葡萄牙和斯洛伐克出售公债。
欧洲央行密切关注的欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率 在1.60%附近交投，此为去年10月初以来最低位。
市场预计欧洲央行下周会议上不会进一步放宽货币政策，但消化了有50%的机会在3月的会议上将存款利率从目前的负0.3%进一步下调。
从欧洲央行周四发布的12月会议记录中可以看出，该行认为有进一步下调存款利率的空间，因通胀可能达不到已经下调过的目标。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)