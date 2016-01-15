欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因油价大跌和本周发债规模创近三年高位

路透伦敦1月15日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五下滑，因油价下挫减弱了通胀预期，本周总规模创近三年最高的债券发行终于接近尾声。

油价今日再次下挫，势将录得连续第三周下跌，拖累一长期消费者价格增长关键市场指标跌至三个月低位。

这进一步增强了市场对欧洲央行将出台更多货币宽松措施的押注；欧元区本周发债规模达到约390亿欧元，且轻松地被市场消化，也推低了收益率。

西班牙、葡萄牙、比利时和斯洛伐克本周相继临时发债，使得标债日程安排得满满当当，据德国商业银行数据，月底前还有320亿欧元公债需要发售，本月发债量创下2013年5月以来最高。

“收益率下跌与供应有关，但主要原因是油价，油价影响长期通胀预期...而长期通胀预期是央行的中心问题，”Intesa SanPaolo策略师Sergio Capaldi称。

德国10年期公债收益率 周五下跌4个基点至0.48%，重回12月3日欧洲央行会议前的水平，央行在那次会议上决定下调利率并延长公债购买计划。欧元区其他公债收益率日内跌幅在4-6个基点不等。

周四公布的欧洲央行会议记录显示，由于欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，该行认为其存款利率仍有进一步下调的空间。

五年、五年远期损益平衡通胀率 跌穿1.60%，为三个月内首次。

周五收市后对比利时和葡萄牙的一系列债信评级评估，令投资者持谨慎态度，一些人预计可能会出现负面的评级展望。(完)

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