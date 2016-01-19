欧元债市：德债收益率上涨，因中国数据强化了出台刺激举措的预期

路透伦敦1月19日 - 德国公债收益率周二上涨，因中国经济数据疲弱引发了对出台更多宽松刺激举措的预期，令投资者转而青睐风险更高的股票资产。

市场看似开启风险模式，此前数据显示中国2015年经济增速创出25年来最低，此前工业和零售销售数据也逊于预期。

中国经济放缓的进一步证据，不仅强化了有关中国政府做出政策回应的预期，亦加大了要欧洲央行保护欧元区复苏不受中国放缓拖累的压力。

德国ZEW智库周二公布的调查结果显示，1月德国分析师和投资者信心下降，中国及其它重要新兴市场的放缓继续对德国经济构成拖累。ZEW公布，德国1月ZEW经济景气指数由12月的16.1降至10.2，但超出路透调查预估的8.2。

“尽管风险情绪和油价有一点反弹，但以此判断最糟糕时期已经过去还为时过早，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic称。

“因此核心公债市场的修正可能是短暂的，直到我们看到油价企稳和央行为支持经济采取更果断举措的信号，”他称。

德国10年期公债收益率 升1.5基点至0.485%，脱离略高于0.50%的日高。

欧元区其它国家公债收益率则大致持平。

欧元区“五年、五年远期”损益平衡通胀率 约为1.60%，位于去年10月初以来最低位。(完)

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