欧元债市：南欧公债收益率大涨，受银行业问题和经济成长忧虑刺激

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
* 意大利、葡萄牙、西班牙和希腊公债收益率大涨
* 市场关注意大利和葡萄牙银行业忧虑
* 德债收益率触及5月大跌以来最低
* 油价和全球经济成长忧虑引发厌恶风险情绪
路透伦敦1月20日 - 欧元区负债沉重的南部各国公债收益率周三大涨，因投资人担心意大利和葡萄牙的银行业，令全球经济成长忧虑加重，且油价急跌引发厌恶风险情绪。
欧洲央行将于周四开会，预计不会采取任何行动。所以债市投资人认识到将无法得益于短期额外支撑措施，较近几个月感觉更为脆弱。
投资人担心意大利银行业约有2,000亿欧元不良贷款可能无法偿还，这拖累意大利银行股 今年迄今已经重挫约20%。在2011-12年的欧债危机中，意大利是重灾区。
在葡萄牙，Novo Banco高级债的民间债权人已团结起来，挑战近期央行的决定。央行将近20亿欧元的Novo Banco高级债转给“坏银行”Banco Espirito Santo，这令民间债权人的投资几乎泡汤。
葡萄牙10年期公债 较可比德债 利差扩至7月来最宽。意大利 和西班牙10年期公债 较可比德债利差也扩至9月来最宽。希腊10年期公债 较可比德债利差为8月来最宽。
德国10年期公债收益率跌至去年5月债市遭大举抛售以来的最低位，因油价下滑打乱全球市场，并助燃了欧洲央行可能很快需要采取进一步措施提振通胀的臆测。
德国10年期公债收益率 跌近5个基点至0.43%，日低为0.406%。两年和五年期德债收益率触及欧洲央行12月会议以来最低，分别为负0.417%和负0.208%。
尽管德国10年期公债收益率开年以来已跌逾20个基点，但一些分析师表示，鉴于全球经济背景，对该收益率没有进一步大跌感到意外。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。