欧元债市：南欧公债收益率大涨，受银行业问题和经济成长忧虑刺激

* 意大利、葡萄牙、西班牙和希腊公债收益率大涨

* 市场关注意大利和葡萄牙银行业忧虑

* 德债收益率触及5月大跌以来最低

* 油价和全球经济成长忧虑引发厌恶风险情绪

路透伦敦1月20日 - 欧元区负债沉重的南部各国公债收益率周三大涨，因投资人担心意大利和葡萄牙的银行业，令全球经济成长忧虑加重，且油价急跌引发厌恶风险情绪。

欧洲央行将于周四开会，预计不会采取任何行动。所以债市投资人认识到将无法得益于短期额外支撑措施，较近几个月感觉更为脆弱。

投资人担心意大利银行业约有2,000亿欧元不良贷款可能无法偿还，这拖累意大利银行股 今年迄今已经重挫约20%。在2011-12年的欧债危机中，意大利是重灾区。

在葡萄牙，Novo Banco高级债的民间债权人已团结起来，挑战近期央行的决定。央行将近20亿欧元的Novo Banco高级债转给“坏银行”Banco Espirito Santo，这令民间债权人的投资几乎泡汤。

葡萄牙10年期公债 较可比德债 利差扩至7月来最宽。意大利 和西班牙10年期公债 较可比德债利差也扩至9月来最宽。希腊10年期公债 较可比德债利差为8月来最宽。

德国10年期公债收益率跌至去年5月债市遭大举抛售以来的最低位，因油价下滑打乱全球市场，并助燃了欧洲央行可能很快需要采取进一步措施提振通胀的臆测。

德国10年期公债收益率 跌近5个基点至0.43%，日低为0.406%。两年和五年期德债收益率触及欧洲央行12月会议以来最低，分别为负0.417%和负0.208%。

尽管德国10年期公债收益率开年以来已跌逾20个基点，但一些分析师表示，鉴于全球经济背景，对该收益率没有进一步大跌感到意外。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价