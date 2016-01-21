欧元债市：欧洲央行总裁德拉吉放宽政策暗示打压公债收益率

* 欧洲央行总裁德拉吉暗示在3月祭出新的宽松措施

* 欧元走软；两年期和五年期德债收益率触及新低

* 但货币市场走势未完全消化3月降息

* 通胀预期未变，因油市前景仍低迷

路透伦敦1月21日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四暗示，欧洲央行可能在3月会议上进一步放宽货币政策，这打压欧元、欧元区公债收益率和货币市场利率，但对通胀预期没有产生实质影响。

市场走势显示投资人认为进一步放宽货币政策可能对金融市场的影响要比对实际经济的影响更大，实际经济中消费者物价可能受油价下跌影响很快下滑。

欧元兑美元 两周来首次跌穿1.08美元，欧元兑日圆 触及九个月低点126.17日圆。两年期 和五年期德债 收益率分别触及-0.446%和-0.244%的纪录低点。

南欧公债收益率当日下挫逾10个基点，受压于对意大利和葡萄牙银行业的担忧。

货币市场走势显示，投资人认为欧洲央行在3月下调存款利率10个基点，至负0.40%的几率约为75%，德拉吉记者会前为50%。

尽管德拉吉明确暗示会在3月采取进一步行动，但市场仅完全消化会在4月降息，因在欧洲央行12月政策会议采取的行动力度不及市场预期后，投资人保持谨慎。

欧洲央行周四维持利率不变后，德拉吉指出，会在3月检讨货币政策立场，因油价、金融市场动荡和中国情势忧虑。

自欧洲央行12月3日会议以来，油价已经暴跌约40%。欧洲央行12月所作的通胀预估是基于油价今年均值每桶52.20美元，但布兰特原油期货目前已经跌至约27美元，即便是2022年原油期货也不到50美元。

葡萄牙 、西班牙 和意大利10年期公债 收益率跌7-11个基点，较可比德债利差收窄。

德国10年期公债收益率 跌4个基点至0.376%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价