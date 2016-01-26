欧元债市：两年期德债收益率创新低，市场基本消化欧洲央行3月降息

路透伦敦1月26日 - 德国两年期公债收益率(殖利率)周二跌至纪录新低，因油价低迷和通胀预期疲弱拉低货币市场利率，暗示投资人预计欧洲央行将在3月调降存款利率。

继上周四暗示欧洲央行可能会在下次政策会议上放松货币政策后，欧洲央行总裁德拉吉周一重申推高通胀的承诺。

但市场的通胀预期都仍低于欧洲央行略低于2%的目标水平。

显示2021年时市场对2026年通胀的预估值指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率 约报1.54%，为欧洲央行QE计划2015年3月出台之前位于的水平。

导致通胀预期下降的主要催化因素是油价下跌，以及有更多迹象显示中国经济放缓。

货币市场目前预期未来欧洲央行将存款利率调降至负0.4%的机率为90%-100%。

“我们相信可能再下调存款利率10个基点...还有其他选择都可以讨论，比如扩大每月购债规模，延长购债计划至2017年3月后以及放宽目前对购债的限制。”Pioneer Investments固定收益部门主管Tanguy Le Saout表示。

德国两年期公债收益率 触及纪录低点负0.457%，之后小幅升至负0.453%，因油价从日低反弹至每桶30美元之上。

10年期德债收益率 跌3基点，报0.37%。其他欧元区可比公债收益率今日也下跌。

投资人也在关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始的为期两日货币政策会议。市场预计不会采取进一步行动，但将关注近期油市和中国情势发展对美联储前景展望的影响。(完)

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