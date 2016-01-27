欧元债市：意大利公债收益率触及三周低点，银行业坏账方案缓解担忧

* 意大利10年期公债收益率触及1.47%三周低点

* 欧盟执委会同意大利就银行坏账达成协议

* 协议缓解对银行业的忧虑，分析师寻求更多细节

路透米兰/伦敦1月27日 - 意大利公债收益率(殖利率)周三触及三周低点，此前该国与欧盟执委会达成协议，帮助意大利银行业将约2,000亿欧元坏账中的一部分予以出售，缓解了对该国银行业的担忧。

欧盟执委会和意大利达成协议的消息于周二晚间宣布，此前双方进行了近一年的艰难谈判。协议细节还没有最终确定，意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)称之为建立在国家担保基础之上的“非常有用的工具”。

意大利10年期公债收益率 触及三周低点1.47%，较可比德债 收益率差收窄至112个基点，较上周触及的8月来最高收益率差收窄了11个基点。

“有了此项协议，意大利爆发银行业危机的风险已消退，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。

投资人对协议缺乏细节产生疑问，特别是有关意大利政府担保将被证券化的高级债的部分。

银行必须进行的拨备规模也还是不明确。巴克莱预计影响高达280亿欧元。

“投资人认为协议过于复杂，但确实是向好的方向迈出了一步，中期而言是一个改变局面的事件。”Mediobanca在报告中指出。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三稍晚结束为期两天的政策会议。预计不会有进一步动作，但投资者关注油价崩跌及中国经济担忧对美联储前景预测产生怎样的影响。(完)

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