欧元债市：公债收益率下跌，市场认为美联储立场偏温和

路透伦敦1月28日 - 欧元区公债收益率周四下跌，市场认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)承认近期市场动荡，基调温和。

美联储周三维持利率不变，并称“密切关注”全球经济和金融发展，暗示其留意到股市的大跌，但没有打算放弃收紧货币政策计划。

德国10年期公债收益率 跌3基点至0.33%，稍早低见0.311%的2015年4月以来低位。美联储在周三下午发布政策声明后，美国10年期公债收益率 下跌6个基点，周四持平于2.0%。

策略师指出，身为全球最大经济体的美国发出谨慎讯号，加上欧洲央行可望进一步宽松政策，显示在中国放缓及油价暴跌疑虑引发近期市场动荡下，全球货币政策决策官员准备有所因应。

货币市场对美联储3月加息的预期减弱。美国联邦基金利率期货市场显示，美联储3月升息的机率为12%，本周初时为25%，去年底时为50%。

“整体而言，美联储的基调是更缓和的，这反映了基本面状况，对公债有支撑作用，预计通胀将在长期内偏低，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称。

在油价接近12年低位之际，全球消费者物价的增长情况引起特别关注，德国1月通胀率初值为0.5%更凸显了这一点。

欧洲货币市场已完全消化欧洲央行会在3月将存款利率进一步下调10个基点至负0.40%。

意大利周四标售70亿欧元公债，其标售的五年期和10年期公债的收益率均低于一个月前的水准。

意大利10年期公债收益率 下降3个基点至1.47%。(完)

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