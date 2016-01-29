欧元债市：日本央行意外实施负利率帮助德债收益率录得2012年来最大月跌幅

* 日本央行降息决定打压日本公债收益率至纪录低位

* 欧元区公债收益率大跌6-9个基点

* 德国两年期公债收益率触及纪录低位

* 日本利率决定后市场焦点回到欧洲央行和美联储

路透伦敦1月29日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五急跌，德国公债收益率录得三年半以来最大月度跌幅，此前日本央行意外实施负利率。

日本央行实施负利率的决定，导致日债收益率降至纪录低点。

这给其他主要债市带来利好。美债收益率 触及四个月低位。

德国10年期公债收益率 下降7个基点至0.26%，为2015年4月底以来最低，1月累积跌逾37个基点，为2012年5月以来最大月度跌幅。

“日本央行的决定对全球债券市场利好，”KBC策略师Piet Lammens称。

欧元区公债收益率跌幅在7-9个基点不等，德国两年期公债收益率 改写新低，下跌4个基点，达负0.487%，因日本央行的决定巩固了欧洲央行需要进一步行动的预期。

分析师们指出，日央行的意外之举突显全球主要央行有意采取行动拉抬通胀预期，保护自国经济免于遭受今年初以来搅动市场的不安情绪影响。

周五公布的数据显示，欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.4%，符合预期。

这一数据仍远低于欧洲央行近2%的目标，继上周的欧洲央行政策会议后，市场完全消化了3月下调利率10个基点的预期。(完)

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