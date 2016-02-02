欧元债市：公债收益率下跌，因油价下挫和ECB总裁确认将重新考虑货币政策

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透伦敦2月2日 - 欧元区公债收益率周二下跌，因油价下挫，另外欧洲央行(ECB)总裁德拉吉确认了将在下月会议上检视货币政策的承诺。
油价周二急跌逾5%，因石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯达成减产协议的希望消退，将10年期美债 收益率推至九个月低位。
油价不断下滑重压欧元区通胀前景，周一发布的数据印证了这一趋势，数据显示，欧元区12月生产者物价较上月下跌0.8%，较上年同期下跌3.0%。上述跌幅大于市场预估。
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼警告称，未来某些月份可能出现负通胀率。 德拉吉称，通胀形势明显弱于欧洲央行去年底时的预估。
衡量市场长期通胀预期的欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率降至1.50%之下，为2015年1月以来首次。
货币市场现预期欧洲央行今年将下调存款利率两次，每次下调10个基点，第一次降息预计是在下月，也就是德拉吉说准备重新审视政策的时候。当前的欧元区存款利率为负0.30%。
“从现在到3月期间，市场越动荡，我们预计欧洲央行的动作幅度将越大，”Daiwa Capital Markets经济研究负责人Chris Scicluna称。
德国10年期公债收益率 下滑4个基点至0.31%，在周一尾盘跌向九个月低点0.24%后反弹。
一些分析师警告称，德债价格的大幅反弹可能很快被逆转。上周德债收益率下跌超过15个基点。
欧元区二线国家公债收益率尾盘上涨，因避险情绪占据全球市场，葡萄牙10年期公债 收益率上涨5个基点，报2.82%。西班牙和意大利公债 收益率分别上涨3个基点。 (完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 利棣儿)
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