欧元债市：欧元区公债收益率上涨，受油价大涨和公债供应扶助

* 油价大涨，收复本周失地

* 法国和西班牙发售130亿欧元公债

* 德拉吉称有对低通胀过晚行动的风险

* 瑞银将年底10年期德债收益率预估由1.7%下调至1.1%

路透伦敦2月4日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四上升，反映了隔夜美国公债市场的走势，这是受到了油价升穿每桶35美元，以及法国和西班牙发债提振。

不过今年迄今油价依然下跌逾12%。油价下跌已对通胀预估构成了压力，并促使投资者押注各大央行将需要维持宽松货币政策。

油价的最新一波反弹扭转本周稍早的多数跌幅，促使投资者重返股市等风险资产，而避险的德国公债收益率脱离了周一触及的九个月低点。

法国和西班牙周四有约130亿欧元公债供应，也推动了收益率上升，因投资人要在投资组合中为新债预留空间。

KBC策略师Piet Lammens表示，“来自油价的压力正在缓解...其他市场回归平静，所以我们预计公债价格将会下滑，收益率应会上升。”

德国10年期公债收益率 上涨4个基点，至0.32%，其他欧元区公债收益率多数也上涨3-7个基点。

西班牙10年期公债 收益率升7个基点，报1.64%，此前该国发售35亿欧元公债。法国发售约85亿欧元公债后，其10年期公债 收益率升3个基点，报0.64%。

对下个月欧洲央行进一步放松货币政策的预期应会限制抛压。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，对超低通胀采取行动过晚的风险要大于行动过早，观望立场可能导致信心的长期损失。

瑞银下调10年期德债收益率预估值，因通胀低企及近期油价大跌。瑞银现预计，10年期德债收益率今年年底报1.1%，之前预估为1.7%。瑞银还将美国10年期公债收益率年底预估值由2.5%下调至2%。(完)

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