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亚洲 | 2016年 2月 10日 星期三 02:08 BJT

欧元债市：葡萄牙10年期公债收益率触及15个月高位，因担心经济成长和金融业

路透伦敦2月9日 - 葡萄牙10年期公债收益率周二升至2014年10月来最高，因投资人担心全球经济成长和金融业体质，将资金撤出较低评等市场。

由中国经济放缓引发的对全球经济成长的担忧，令投资人质疑银行业体质，欧洲和美国银行间市场的压力指标升至逾一年最高水准之一。

葡萄牙10年期公债 收益率升27个基点，报3.49%，稍早触及15个月高位3.58%。该公债表现逊于除希腊外其他所有欧元区可比公债，希腊10年期公债 收益率激升58个基点，至逾11%。

“对银行业以及对主权债可能造成的系统性风险出现持续的担忧，”Natixis策略部门主管Jean-Francois Robin表示。(完)

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