欧元债市：德国两年期公债标售获强劲需求，推低得标利率至负0.50%

路透伦敦2月10日 - 周三德国两年期公债销售获强劲需求，因避险资金流入，以及押注欧洲央行可能在3月进一步将存款利率下调超过10个基点，将得标利率推低至负0.50%。

南欧公债市场看似更稳定，本周曾被大规模抛售，西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌超过5个基点。

但葡萄牙公债跑输，10年期公债收益率回吐大部分跌幅，仅下跌1个基点，报3.54%。

德国出售近40亿欧元新债，收益率仅略高于二级市场，负收益率意味着，投资者愿意付钱让德国政府持有其资金长达两年。

他们的动机可能跟监管限制有关，担心高收益率资产的安全，或仅是押注在全球货币政策宽松的背景下，收益率可能会进一步下跌。

“负0.50%的得标利率真是开眼了，人们愿意为在德国的投资支付这么多钱，”德国商业银行利率策略师David Schnautz称。

“今天听了叶伦主席的讲话，很清楚央行意识到，他们不得不维持宽松政策，或者比他们前几个月所希望的更放宽的政策，”ING资深利率策略师Martin van Vliet称。

货币市场消化了欧洲央行今年下调存款利率约25个基点。德国两年期公债收益率 二级市场走高1个基点，报负0.51%，脱离了历史低位负0.536%。