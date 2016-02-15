欧元债市：人民币走强推动德债收益率上升，缓解边缘国家压力

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
德国10年期公债收益率上涨3个基点至0.29%，因投资者转向股票和高收益债券等风险更高的资产。
促使德债收益率上涨的因素还有，油价守住上周五10%涨幅中的多数，当时传言称石油输出国组织(OPEC)可能最终同意减产。
西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率均下跌4-7个基点。
10年期葡萄牙公债收益率 报3.55%，较上周高点低近一个百分点。
意大利财政部表示，欧洲央行正与意大利政府展开谈判，打算打包购买后者国内不良贷款作为资产购买计划一部分，并接受此类资产为银行借款时的担保品。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/李春喜 审校 王洋/高琦)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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