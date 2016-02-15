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债券 | 2016年 2月 15日 星期一 17:03 BJT

欧元债市：人民币走强推动德债收益率上升，缓解边缘国家压力

德国10年期公债收益率上涨3个基点至0.29%，因投资者转向股票和高收益债券等风险更高的资产。

促使德债收益率上涨的因素还有，油价守住上周五10%涨幅中的多数，当时传言称石油输出国组织(OPEC)可能最终同意减产。

西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率均下跌4-7个基点。

10年期葡萄牙公债收益率 报3.55%，较上周高点低近一个百分点。

意大利财政部表示，欧洲央行正与意大利政府展开谈判，打算打包购买后者国内不良贷款作为资产购买计划一部分，并接受此类资产为银行借款时的担保品。 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉/李春喜 审校 王洋/高琦)

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