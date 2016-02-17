欧元债市：德债收益率小幅攀升，因伊朗支持冻产协议提振油价大涨

路透伦敦2月17日 - 德债收益率周三小幅攀升，逆转了稍早的跌势，因油价大涨逾7%，此前伊朗发声支持主要产油国之间达成的冻产协议。

石油出口大国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结产量，但表示协议还要看其他产油国是否愿意加入，关键可能在于伊朗。伊朗没有参与这次磋商，并一直决心提高产量。

伊朗石油部长尚甘尼周三与委内瑞拉、伊拉克和卡塔尔油长举行了会谈，此后他对保持产量上限作为稳定市场的第一步表示欢迎。

1640 GMT，布兰特原油 大涨7.25%，报每桶34.50美元。

指标德债收益率 在过去八个月中一直密切追踪油价走势，因为低油价会传导至欧洲央行力图提振的本就疲弱的通胀预期。

分析师称，即使达成冻产协议，油价仍可能在一段时间内维持低位。

“我们看到的这个协议，将产量冻结在当前水平，当前水平已经造成了供应过剩，油价仍会在一段时间内保持低价，会导致低通胀预期，这对公债构成支撑，”大和证券经济研究主管Chris Scicluna称。

Rabobank固定收入策略师Matthew Cairns称，伊朗欢迎冻产协议，但并不意味着伊朗会加入协议。

指标10年期德债收益率升1.5个基点至0.28%，收益率仍大大高于上周所及九个月低位0.133%，德国周三标售10年债获得比1月标售时的更多需求，但总需求仍略低于标售额。

多数其它欧债收益率持平至下跌2个基点。

一年期欧元区通胀互换利率 回落至负0.11%，周二曾触及零值。(完)

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