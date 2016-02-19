欧元债市：欧债收益率小跌，市场预计欧洲央行或进一步放宽政策

路透伦敦2月19日 - 欧元区债券收益率(殖利率)周五小跌，数据显示德国生产者物价指数(PPI)降幅超过预期，以及欧洲央行官员的讲话，都强化了欧洲央行下月有可能放宽货币政策以提振处于低档的通胀和经济增长预期。

数据显示，德国1月PPI较上年同期下降2.4%，降幅超过接受路透调查的经济学家预计的2%降幅。

尽管之后美国公布的通胀数据意外上升，令美国仍有可能进一步升息，小幅支撑了公债收益率，但在欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讲话后，公债收益率又回落。

冈斯坦西欧表示，如果欧洲央行下个月决定进一步放宽政策，必须考虑对银行的影响。部分分析师认为欧洲央行可能要实施类似于日本央行近期采用的分层利率政策。

昨日公布的欧洲央行1月份会议记录显示，委员们担心低通胀可能根深蒂固，部分决策人士建议在面对新的威胁时未雨绸缪。

欧元区货币市场已完全消化了欧洲央行3月10日会议将调降存款利率至负0.40%的预期。市场行情并反映今年稍晚将再度调降10个基点的预期。

“我们最近所见到的经济数据及会议记录暗示，欧洲央行3月会采取符合期望的行动，”法国巴黎银行欧洲利率策略分析师Patrick Jacq称。“市场完全消化了调降10个基点，同时目前也开始消化调降20个基点的机率。”

德国10年期公债收益率 下跌1个基点至0.20%，朝上周触及的九个半月低点0.13%靠拢。多数其他欧元区10年期公债收益率跌幅相若。

两年期德债收益率 下跌约1个基点，至负0.52%，逼近上周触及的纪录低位。

分析师指出，英国与欧盟的两天峰会，亦令德债受到支撑。其他欧盟国家坚决限制为使英国续留而作出的让步。

10年期英债与可比德债收益率之差约在120个基点，接近两周来最阔水准。 (完)

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