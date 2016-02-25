欧元债市：欧洲央行看重的较长期通胀预期指标跌至1.4%下方的纪录低位

路透伦敦2月25日 - 欧元区较长期通胀预期周四跌至纪录低位，加剧了对欧洲央行货币政策进一步放松的押注，同时将核心欧元区公债收益率(殖利率)推至接近10个月低点。

油价下跌帮助压低通胀预期，分析师称，即使在油价表现出反弹迹象时，通胀预期仍下跌的事实是一个令人担心的现象。

欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率 触及1.40%以下的纪录低位。这项指标受到欧洲央行密切关注。

自今年初以来，这项指标已下跌约30个基点，因油价下挫及对中国的担忧，促使投资人削弱通胀预期。

一年期通胀掉期 为负0.12%，30年期通胀掉期 为1.48%，表明长期通胀预期也偏低。

油价 周四下跌逾1%，凸显出欧洲央行达成通胀率略低于2%之目标的困难。

欧盟统计局周四称，1月欧元区消费者价格同比增长0.3%，较之前预估的0.4%下修。

“我们对欧洲央行在3月会议上采取更多措施的观点是持开放意见的，因为油价和通胀之间的关联弱化，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。

“油价下跌时，通胀预期倾向走低，但像昨天这种油价上涨的日子里，通胀预期仍下跌，这会令欧洲央行感到困扰，因为这可能表明其它潜在因素正在发挥作用，”他称。

德国10年期公债收益率 基本持平于0.15%，距离周三创下的10个月低点0.128%不远。法国和芬兰10年期公债收益率也接近昨日触及的10个月低位。(完)

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