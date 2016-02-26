欧元债市：爱尔兰大选之际，公债收益率小升但仍接近纪录低点

路透伦敦2月26日 - 由于市场预期爱尔兰选民将让执政联盟下台，爱尔兰公债收益率(殖利率)周五小升，但仍接近纪录低档。

民调显示，爱尔兰总理肯尼(Edna Kenny)所属的统一党(Fine Gael)料将赢得周五的选举，但同属执政联盟的工党，民意支持率崩跌，暗示这两个政党将很难继续执政。

与世仇共和党(Fianna Fail)进行史无前例的结盟，或许是统一党的一个选择，但右派大党结盟可能不稳，同时也会给强硬左派的新芬党一个反对的空间。

爱尔兰料不会有重大政策变化。

“爱尔兰大选的时机不好，大选当周正是英国脱欧运动的开始，”德国商业银行的策略师David Schnautz说。

“我们知道爱尔兰与西班牙及葡萄牙的情况非常不同，但投资者已知道要对这些国内政治事件保持警惕，即便你认为无多数议会的局面不会构成引发负面变化的因素。”

爱尔兰10年期公债收益率 周五小升至0.93%，仍距离去年年中创下的0.60%附近的纪录低点不远。

西班牙 和意大利10年期 公债收益率今日触及三周低点，葡萄牙10年期公债 收益率大跌21个基点，报3.05%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价