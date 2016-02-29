欧元债市：德国九年期公债收益率降至负值，因欧元区再度出现通缩

* 欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下跌0.2%

* 这是9月后首次出现通缩

* 长期通胀预期下滑

路透伦敦2月29日 - 九年期德国公债收益率周一降至负值，因数据显示欧元区通胀按年下滑，为9月来首见。

欧盟统计局周一公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下跌0.2%。1月HICP为按年上升0.3%。该数据低于预估，且为9月以来通胀率首次出现负值，当时为下跌0.1%。接受路透调查分析师平均预估2月通胀年率为持平。

该数据令欧洲央行面临更大压力，需在下周四进一步放宽货币政策。

“通胀预期持续崩跌，公债收益率只能下跌，”加拿大皇家银行欧洲利率策略部门主管Peter Schaffrik表示。

市场预期欧洲央行下周将下调存款利率至少10个基点，并扩大购债量化宽松计划。

高盛预计欧洲央行将扩大每月购债规模100亿欧元，并延长计划六个月至2017年9月。该行预计今年欧元区消费者物价按年下滑0.2%。

德国10年期公债收益率 跌4个基点，报0.102%，为去年4月来最低。德国九年期公债收益率降至纪录低点，并在约10个月内首次降至负值。

德国五年期 和两年期公债 收益率分别触及纪录新低-0.451%和-0.554%。

欧洲央行看重的较长期通胀预期指标－欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率 触及约1.36%的纪录低位，进一步远离央行接近2%的通胀目标。(完)

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