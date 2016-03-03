欧元债市：德债收益率下跌，但成长忧虑缓解令10年债收益率下探零几率降低

路透伦敦3月3日 - 德国公债收益率(殖利率)周四下跌，但有关全球经济增长的担忧缓解，且大宗商品价格普遍上涨，降低了欧洲央行下周政策会议前德国指标10年期公债收益率再次试探零水平的机率。

德国指标10年期公债收益率 最高升至0.24%，后下跌3.1个基点，报0.18%。周一该收益率曾跌至约0.10%，接近去年4月触及的纪录低位0.05%。

德国两年期公债收益率 最新报负0.575%，最近连创记录低位。

欧洲股市在连续五日上涨后下跌，带动公债收益率下跌。

周二和周三，德债收益率创下12月中旬以来最快两日涨势，提醒投资人，当收益率接近零时，债市跌势可能快速扩大。去年5月的惨烈跌势，令德债收益率在几周内回到1%上方，令很多投资者蒙受损失。

分析师称，下周四欧洲央行料降息并加快购债脚步，短期内这可能阻止收益率再度出现这样的升势，但他们警告欧洲央行可能不会满足市场预期。

“可以说之前德债涨势是受对欧洲央行下周举措预期的推动，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。“但这些举措已经得以消化，且市场有些担忧欧洲央行只会符合这些预期，甚至让这些预期落空。”

上月欧元区综合采购经理人(PMI)指数从1月的53.6跌至53.0，这是自2015年初以来的最低值，但高于前值52.7，且在枯荣线50之上。

美国数据缓解了增长放缓的忧虑。上周初请失业金人数上升，但仍表明就业市场走强的趋势；工厂订单增加，暗示制造业下滑的最糟糕时期已经过去。

油价今日上涨0.5%，报每桶37.11美元。油价自2月11日触及低点以来已上涨约三分之一，由于对通胀的影响，油价下跌令公债收益率在年初走低。

在这种背景下，欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率 这一市场长期通胀预期指标反弹至1.47%，周一触及纪录低点1.36%。

欧洲央行下周料将已为负的利率再下调10个基点，并加快购债步伐和调整范围。去年12月欧洲央行将购债计划延长六个月至2017年3月。

多数其他欧元区公债收益率跌2-4个基点，本周稍早与德债走出一致的上涨走势。(完)

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