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债券 | 2016年 3月 5日 星期六 00:03 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率上升，债信评估将陆续登场

* 预计惠誉将下调葡萄牙的正面评等展望

* DBRS可能将葡萄牙评等降至投资级别之下

* DBRS的评级行动对葡萄牙债券是否符合欧洲央行购债计划资格至关重要

路透伦敦3月4日 - 葡萄牙政府借款成本周五大涨，针对该国债信评级的一连串评估将陆续登场。

在美国公布优于预期的就业数据后，德国10年期公债收益率 升2个基点，报0.20%。

葡萄牙公债继2月中大跌以来已经反弹，部分原因是数据显示全球经济成长忧虑可能被夸大，且葡萄牙新社会党政府上月缩紧预算计画也让投资人感到宽慰。

不过信贷评等机构未来可能采取的行动引发市场担心，葡萄牙是否需要采取更多缩减成本举措以降低赤字。

未来两个月内将有三个机构评估葡萄牙评级，惠誉为首家采取行动者，而之后DBRS有可能将该国评等降至投资级别以下，使其债券无法再适用于欧洲央行资产购买计画。

惠誉给予葡萄牙BB+评等，较投资级评等低一个级距，评等展望为正面。但惠誉于1月提出警告，称该国反撙节预算可能不切实际，可能导致经济成长放缓，从而招致评等调降。

分析师多预期惠誉将在周五收盘后将葡萄牙评等展望由正面下调，甚至有可能调为负面，这对3月18日标准普尔将进行的评等检讨而言不是一个好兆头。

更为重要的是，DBRS将在4月29日发布评估结果。这是欧洲央行认可的四大评等机构中唯一一家给予葡萄牙投资级别评等。没有了该评等，葡萄牙将没有资格参与欧洲央行购债计划。

葡萄牙10年期公债收益率 周五上涨5个基点至2.93%，高于上周末触及的近一个月低点2.85%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)

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