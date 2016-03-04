欧元债市：葡萄牙公债收益率上升，债信评估将陆续登场

标题新闻：埃及将根据IMF协议在6月底前取消对外币转账和存款的资本管制举措，并进行石油业改革
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* 预计惠誉将下调葡萄牙的正面评等展望
* DBRS可能将葡萄牙评等降至投资级别之下
* DBRS的评级行动对葡萄牙债券是否符合欧洲央行购债计划资格至关重要
路透伦敦3月4日 - 葡萄牙政府借款成本周五大涨，针对该国债信评级的一连串评估将陆续登场。
在美国公布优于预期的就业数据后，德国10年期公债收益率 升2个基点，报0.20%。
葡萄牙公债继2月中大跌以来已经反弹，部分原因是数据显示全球经济成长忧虑可能被夸大，且葡萄牙新社会党政府上月缩紧预算计画也让投资人感到宽慰。
不过信贷评等机构未来可能采取的行动引发市场担心，葡萄牙是否需要采取更多缩减成本举措以降低赤字。
未来两个月内将有三个机构评估葡萄牙评级，惠誉为首家采取行动者，而之后DBRS有可能将该国评等降至投资级别以下，使其债券无法再适用于欧洲央行资产购买计画。
惠誉给予葡萄牙BB+评等，较投资级评等低一个级距，评等展望为正面。但惠誉于1月提出警告，称该国反撙节预算可能不切实际，可能导致经济成长放缓，从而招致评等调降。
分析师多预期惠誉将在周五收盘后将葡萄牙评等展望由正面下调，甚至有可能调为负面，这对3月18日标准普尔将进行的评等检讨而言不是一个好兆头。
更为重要的是，DBRS将在4月29日发布评估结果。这是欧洲央行认可的四大评等机构中唯一一家给予葡萄牙投资级别评等。没有了该评等，葡萄牙将没有资格参与欧洲央行购债计划。
葡萄牙10年期公债收益率 周五上涨5个基点至2.93%，高于上周末触及的近一个月低点2.85%。(完)
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* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券