欧元债市：公债收益率上涨，加泰罗尼亚地区信贷评级遭下调后受关注

* 标普将加泰罗尼亚地区本就是垃圾级别的债券评级进一步下调

* 将于4月1日评估西班牙评级

* 西班牙公债跑输大部分欧元区其它国家公债

* 欧元区公债收益率上涨，收复早盘跌幅

路透伦敦3月21日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一小幅上涨，因油价上涨提振风险胃纳，投资者为本周欧元区大规模债券发行做好准备。

西班牙公债备受关注，因之前该国加泰罗尼亚地区本就是垃圾级别的债券评级遭进一步下调，该地区债券面对一些卖压。

除希腊公债 收益率下跌近7个基点，报8.62%外，欧元区10年期公债收益率全线上涨1-4个基点。周一稍早，大部分公债收益率走低。

分析师将这一逆转归因为油价上涨，投资者为本周将要标售的新债作准备。

银行预估显示，本周欧元区将出售约130亿欧元债券，荷兰、斯洛伐克、德国、葡萄牙和意大利都将出售债券。

加泰罗尼亚地区公债 收益率在二级市场升至约两年来最高水平，此前标普周五将加泰罗尼亚地区信贷评级调降一个级距至B+。上次调降评级是在去年10月。

路透数据显示，加泰罗尼亚五年期公债收益率 报5%，上周五报3.91%。

标普指因财政管理薄弱，并维持对该地区的负面展望。

分析师，标普此举反映了对西班牙各地区财政体质的持续担忧，并引发对西班牙自身评级前景的疑虑。

“加泰罗尼亚本已在‘垃圾级’的债信评级遭降及评级展望为负面，凸显随着时间推移，情况变得更糟，”德国商业银行利率策略师David Schnautz称。

“加泰罗尼亚评级遭调降，对于标准普尔4月1日评估西班牙评级是个不好的兆头。”

标准普尔给予西班牙的债信评级为BBB+，评级展望为稳定。

西班牙10年期公债收益率 上涨1个基点，报1.46%，德国10年期公债收益率 升幅类似。(完)

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