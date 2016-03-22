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债券 | 2016年 3月 22日 星期二 16:53 BJT

欧元债市：布鲁塞尔发生连环爆炸，欧元区公债收益率普遍下跌

KBC策略师Piet Lammens称，“公债没有理由开盘如此强劲，所以你只能将这与布鲁塞尔袭击事件联系起来。”

袭击事件发生前，美联储几位决策者周一偏于强硬的言论支撑了收益率，因他们的言论提升了对美联储进一步加息的预期。

市场周二开盘时收益率继续小幅攀升，但袭击事件发生后出现了逆转。

投资者也在等待一系列经济数据，包括欧元区制造业PMI以及德国Ifo企业景气判断指数，以判断欧洲央行是否需要进一步推出刺激举措。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (翻译 高琦/张荻； 审校李春喜/王颖)

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