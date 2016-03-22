欧元债市：布鲁塞尔发生连环爆炸，欧元区公债收益率普遍下跌

《图表新闻》南欧公债与英债走势趋于同步，同受英国退欧疑虑影响
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
KBC策略师Piet Lammens称，“公债没有理由开盘如此强劲，所以你只能将这与布鲁塞尔袭击事件联系起来。”
袭击事件发生前，美联储几位决策者周一偏于强硬的言论支撑了收益率，因他们的言论提升了对美联储进一步加息的预期。
市场周二开盘时收益率继续小幅攀升，但袭击事件发生后出现了逆转。
投资者也在等待一系列经济数据，包括欧元区制造业PMI以及德国Ifo企业景气判断指数，以判断欧洲央行是否需要进一步推出刺激举措。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (翻译 高琦/张荻； 审校李春喜/王颖)
荷兰合作银行驻伦敦利率策略主管Richard McGuire表示，英债收益率与欧元区二线国家公债和德债利差之间的相关程度自9月以来一直处于80%。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)