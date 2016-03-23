欧元债市：德债收益率下跌，因油价下挫盖过美联储官员乐观讲话影响

中国基金：高和资本和江苏银行发起成立国内首支商业地产ABS基金--报载
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。
路透伦敦3月23日 - 德国公债收益率周三逆转早盘的上涨走势，跟随油价下跌，此前美国政府报告原油库存急增。
供应过剩的忧虑已经在今年令油价跌至不足去年的一半，新一波忧虑可能中止过去一个多月油价的小幅反弹走势，进一步重压通胀预期，并拖低公债收益率。
德国10年期公债 收益率收盘下跌2个基点，报0.20%，稍早升至0.24%，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对美国经济发表的一系列鹰派讲话推动。
“原油库存大幅增加拖累油价和德债收益率下跌，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益产品策略部全球负责人David Keeble称。
“一般不会预计有这么大的反应，但市场挺安静的，一波买盘就能令市场波动很大，”他称。
本周德债期货 日均成交量为50万口，上周为60万，本周五开始复活节假日，全球大部分市场将关闭。
美国和欧洲衡量长期通胀预期的市场指标也下跌，美国五年、五年期远期损益平衡通胀率跌至2.05%，本周稍早在2.12%的两个半月高位。
圣路易斯联储总裁布拉德周三称，尽管过去几周基于市场的指标已经反弹，但他希望看到这些指标进一步走强。
其他决策者发表的鹰派讲话令德债收益率稍早上涨，德债倾向于跟随美债走势。
在债券发行方面，德国售出8.1亿欧元30年期公债，葡萄牙发行了超过10亿欧元的五年期和15年期公债。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。
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