欧元债市：希腊公债收益率跳涨，因外泄文件重燃对希腊救助计划的忧虑

* IMF总裁拉加德否认威胁退出希腊救助计划

* 投资者感到紧张，将希腊两年期公债收益率推高200个基点

* 德国10年期公债收益率下滑至接近零

路透伦敦4月4日 - 希腊两年期公债收益率跳涨约2个百分点，至一个月高位，因一份外泄的文件副本令国际货币基金组织(IMF)救助谈判策略的细节曝光，重燃了市场对希腊融资的忧虑。

维基解密周六发布了一份被其称为3月19日IMF三位高级官员电话会议记录的文件，文件显示他们在会议上讨论了给希腊、德国和欧盟施压，促使其在4月达成协议的策略。

据称，他们讨论了以IMF不参与希腊第三轮救助计划为威胁，迫使欧盟金主，特别是德国，在英国6月举行退欧公投前达成希腊债务减免协议。

IMF总裁拉加德周日否认，该组织工作人员把将希腊推向违约作为达成新一轮希腊救助计划的谈判策略。她表示，距离达成新的希腊救助计划“还很远”。

希腊两年期公债收益率 升至一个月高位的11.15%，10年期公债收益率 上涨28个基点，至略高于9%，通常短期公债收益率高于长期公债收益率时，表明违约忧虑增加。

“市场担心这可能会导致后续评估进程被拖延、或带来更严重的后果，”Exotix首席经济学家Stuart Culverhouse称。

“我认为近期违约的风险不大，但很显然，如果缺少官方融资，那么将是更大的担忧，”他称。

10年期德债收益率 降低2个基点至0.12%，为3月1日以来最低。该收益率约一年前触及0.05%的纪录低位，之后遭遇史上最大规模的抛售之一。

目前，市场并未就德债收益率将创新低并转为负值达成共识，但这样的押注有增多之势。一些分析师谨慎地认为，随着德债价格不断攀升，且流动性状况仍然较差，有可能会出现新一轮抛盘。(完)

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