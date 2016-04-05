更正-欧元债市：工业订单下滑拖累德国10年期公债收益率跌至近一年低点

(更正：正文第一段译文有误，应为“2月工业订单”，而非“3月工业订单”。倒数第三段应为“一些分析师担心德债价格再次大幅下滑”，而非“一些分析师担心德债收益率再次大幅下滑”。)

* 工厂订单创六个月来最大跌幅

* 德债收益率接近0.05%的历史低位

* 油价下跌和欧洲央行扩大购债计划均是造成下跌的因素

路透伦敦4月5日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周二跌破0.10%，为近一年来首见，因该国2月工业订单创六个月以来最大降幅，表明全球增长放缓正在对德国产生影响。

在收益率已因欧洲央行扩大购债计划而下跌之际，这一意外表现不佳的数据，以及被下调的欧元区企业活动数据，继续令央行面临宽松政策的压力。

策略师表示，油价因美国需求意外下降而跌至一个月低位，这拖累了通胀，并进一步推低德债收益率，德债收益率本已因德国产品海外需求疲弱而承压。

“数据表明出口增速下滑，欧元区和其它海外地区的需求都偏弱，因此暗示欧洲央行在刺激通胀和通胀预期方面面临挑战，并且这种挑战仍将很艰巨，”Rabobank策略师Matt Cairns说。

周二公布的数据显示，德国2月工业订单出人意料下降，因海外需求减弱，尤其是欧元区国家的需求。这表明全球经济放缓以及市场动荡正在对这个欧洲最大经济体产生影响。德国经济部称，2月德国工业订单较前月下滑1.2%，为六个月来最大按月降幅。此前路透调查中分析师的预估为上升0.2%。

周二发布的数据显示，3月欧元区企业活动指数终值低于初值，在2月触及13个月低位后仅小涨。

10年期德国公债收益率下跌4个基点至2015年4月末以来最低0.081%，距离当月触及的纪录低点0.05%已经不远。

欧元区股市 下跌1.9%，德国股市DAX指数 下跌2.6%。

欧洲央行(ECB)执委普雷特周一表示，ECB做好了在必要时进一步放松货币政策的准备，以防止欧元区的低通胀态势变得顽固。

对于德国公债收益率是否会创下新低，是否会跌破零水准，还没有共识。但已经浮现一些此类押注。一些分析师担心德债价格再次大幅下滑，就像去年收益率触及低位之后出现的走势，因德债变得愈发昂贵且流动性不佳。

尽管希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)承诺将在4月22日前完成第一轮希腊救助评估，但希腊公债收益率仍延续了周一的大幅上扬走势。

两年期希腊公债收益率 触及11.6%的一个月高位，因投资者对于一份外泄的文件副本感到紧张，据称该文件令国际货币基金组织(IMF)威胁不参加希腊第三轮救助计划的策略细节曝光。(完)

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