欧元债市：德债收益率跌向零值的走势暂停，因油价反弹

路透伦敦4月6日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)跌向零值的走势周三暂获喘息，因原油反弹，而且市场参与者不太放心测试去年5月大跌前的历史低位。
欧元区公债收益率全线上涨，葡萄牙公债表现最差，因投资者给葡萄牙政府通过银团发售2022年和2045年到期公债腾出空间。
在美国政府发布上周美国原油库存意外减少后，油价劲升逾4%，市场原本预计库存将再创新高。
欧债走势近来紧紧跟随油市动态，因为油价走势会对通胀预期产生较大影响。目前欧元区通胀水平仍大大低于欧洲央行的目标。
欧央行加大资产购买规模，由此前每月购买600亿扩大到800亿欧元，其中购买的多数资产是政府公债，这令整个欧元区借贷成本下降。
德国10年期公债 收益率上升2个基点，报0.12%，较去年4月所及的纪录低点0.05%仍近在咫尺。
虽对德债收益率将触及新低并转至负值并没有所谓的共识，但这样的押注还是渐渐显露出来。
一些分析师担心，德债变得愈发昂贵且流动性不佳可能导致再遭大规模抛售，就像去年发生的那样，当时收益率在触及历史低位数周后达到1%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将公布会议记录，而欧洲央行周四公布会议记录，在此之前场内涌现一些谨慎情绪，亦有助于稳定市场。德债收益率周二下跌3个基点。
葡萄牙10年期公债 收益率涨5个基点至3.04%，葡萄牙政府将出售15亿欧元新债。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)