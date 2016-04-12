欧元债市：荷法发行长期新债，推动德国公债收益率弹离新低

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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德国10年期公债收益率 日内上涨2个基点至0.13%，周一曾触及一年低位0.075%，接近4月底所及的纪录低点0.05%。
30年期德债收益率 升至0.84%，与可比荷兰 和法国公债 收益率一道上涨4个基点。
各国政府利用低收益率的机会，聚焦于发行长期公债，以缓解欧元区主权债危机期间发行的短期公债的偿债压力，当时投资者不愿冒险持有长期公债。
尽管法国标债出乎意料，但资金流仍普遍支持欧元区公债。而且欧洲央行力度增强的购债计划，已对收益率产生下行压力。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/杜明霞；审校 蔡美珍/孙茉莉)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。