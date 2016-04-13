欧元债市：希腊两年期公债收益率升穿12%至10周高位，因救助审查受阻

* 两年期公债收益率升至10周最高

* 进一步迹象显示救助审查受阻

* 夏季偿债在即，违约忧虑升温

* IMF呼吁欧盟国家大幅免除希腊的债务

路透伦敦4月13日 - 希腊两年期公债收益率(殖利率)周三升穿12%，为2月底来首见，因有进一步迹象显示，捉襟见肘的希腊在从国际金主手中获得偿债所需资金的问题上没有什么进展。

就希腊救助计划审查的磋商周二暂时延期，欧洲稳定机制总裁雷格林称希腊改革评审正在进行但过程“艰难”。

延期消息引发投资人担心，希腊可能无法获得50亿欧元金援，而这笔金援中多数是用于在7月偿还国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行35亿欧元贷款。

“由于双方磋商恶化，没有达成解决办法，越来越多的投资人愈发担心，他们无法在夏季展期债务。”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic表示。

希腊寄望能获得积极的改革评估，为从欧盟伙伴国获得债务减免谈判铺路。在路透周二获悉的备忘录草案中，IMF表示希腊“必须”获得“大规模”债务减免。

希腊本周将要求国际金主将其官方贷款的年度债务服务成本锁定在一固定利率上，以令其庞大的债务更易管理。

德国财长朔伊布勒周二表示，他认为没有必要对希腊进行债务重组。

希腊两年期公债收益率 激升超过150个基点报12.90%，为2月中来最高水准。

短债收益率近几周再度升至高于较长期公债收益率的水准，显示市场担心希腊可能步向违约。

本周IMF春季大会结束后，这项评估希腊在纾困协议方面进展的工作还将继续，但贷款方之间关于希腊经济的进展仍然存在分歧，希腊政府实行民众不欢迎举措也还是将遇到阻力。(完)

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