欧元债市：德债收益率下滑，因长期通胀指标跌穿1.40%

* 欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率跌至逾六周最低

* 德国发售32亿欧元10年期公债

* 欧洲央行调查显示量化宽松政策损及银行利润

路透伦敦4月20日 - 德债收益率周三下滑，受长期通胀预期指标下降以及德国顺利发售10年期公债拖累。

欧洲央行明日将举行会议，在此之前市场氛围谨慎，尽管投资者预计不会有什么新的宽松暗示。

德国发售约32亿欧元10年期公债，平均收益率为0.15%，为上次标售得标利率的一半。

分析师表示，投标倍数为1.4，显示尽管收益率处于低水准，但对德债的需求仍稳健。欧洲央行的资产购买计划仍是近期公债发售的重要支撑因素。

德国10年期公债收益率 跌3个基点，报0.15%，离本月稍早触及的一年低点0.075%不远。除葡萄牙公债外，其他欧元区公债收益率跌1-2个基点。

欧洲央行看重的长期通胀预期市场指标－欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率 跌穿1.40%，为六周来首见。欧洲央行的通胀目标为接近2%。

自2014年中以来油价已累计下滑逾60%。这压低了欧元区的通胀预期，反过来也拉低债券收益率。

一项欧洲央行对银行业者的调查周二显示，欧洲央行的资产购买计划正在伤害银行获利，同时对银行放宽放款条件的贡献很小或在降低。 (完)

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