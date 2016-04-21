欧元债市：德债收益率升至0.20%之上，因ECB维持利率不变和油价反弹

* 油价升至五个月高位，因供应过剩忧虑缓解

* 欧元走强，使通胀预期仍保持在低位

* 欧洲央行维持利率不变，为央行独立性进行辩护

路透伦敦4月21日 - 德债收益率(殖利率)周四升穿0.2%，因油价飙升至五个月高点，欧洲央行总裁德拉吉在例行新闻发布会上为最近推出的宽松措施辩护，但只字未提是否会采取新举措。

德拉吉开始讲话前德债收益率已经大幅上涨，因油市供应过剩的忧虑得到缓解，支撑了通胀前景，和投资者风险意愿。

德拉吉讲话结束时，德债收益率进一步上涨，欧元走高。他称，欧洲央行的政策正在起效，且没有理会德国对其超宽松货币政策的批评。

欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率 周四徘徊在1.40%附近，远低于目标，这反映出市场对欧洲央行政策有效性缺乏信心。

“考虑到通胀预期下降，欧元走强，我原本预计德拉吉会对祭出更多宽松措施持更开放态度，”Bayersiche Landesbank利率策略师Norbert Wuthe称。

“但距离3月推出一系列宽松举措没多久，再次行动可能造成伤害。”

上个月，欧洲央行将已经为负的利率进一步下调，并将资产购买计划扩大规模三分之一，至每月800亿欧元。

德债收益率 上涨7个基点，报0.216%，为今年最大单日升幅之一， 德拉吉讲话期间最高升至0.24%。

油价走势可能会决定德债收益率是否会再次下探零水平。债市正跟随油价走势而动，因油价对通胀产生影响，且市场担心低油价将打击能源行业及其金主，进而挫伤全球经济。

油价 周四触及五个月高位，此前国际能源署(IEA)称，预计非石油输出国组织(OPEC)国家石油供应将下降约70万桶/日，创下过去25年以来最大降幅。

大部分欧元区其它国家公债收益率上涨，与德债走势一致，货币市场基本保持不变，远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)仍暗示，年底前欧洲央行再次下调存款利率的几率为70-80%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价