欧元债市：德债收益率本周创年内最大周升幅，希腊公债今日涨幅最大

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
路透伦敦4月22日 - 德国公债收益率周五录得去年12月以来最大周度涨幅，此前油价反弹，欧洲央行传递出观望信息。
债市一直在追踪油价的发展，因油价对通胀率产生影响，而且市场担心低油价打击能源业及其金主，从而给全球经济带来不利影响。本周大幅上涨之后，油价已较2016年低点上涨了逾三分之二。
欧洲央行周四将焦点放在为近期的一揽子宽松政策辩护上。上个月欧洲央行将已经为负的利率进一步调降，同时把月度资产购买计划规模提高三分之一至800亿欧元。
欧洲央行德拉吉无视德国的批评声浪，称央行的超宽松政策正在起效。但市场并不这样认为，“五年、五年远期”损益平衡通胀率 徘回在1.4%附近，远低于欧洲央行通胀目标。
“央行的重心明显放在实施3月宣布的措施上，表明欧洲央行在考虑推出进一步宽松政策前采取了观望的态度，”ING高级利率策略师Martin van Vliet称。
德国10年期公债收益率 周五持平于0.23%。周线升幅仍有10个基点，为2016年最大单周升幅。
希腊公债周五涨幅最大，因希腊政府和国际金主在就改革计划达成协议方面迈进了一步，一旦达成协议，将释放下一批援助贷款，并未减免债务铺路。
两年期希腊公债收益率 下跌90个基点，报10.09%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23