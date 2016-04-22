欧元债市：德债收益率本周创年内最大周升幅，希腊公债今日涨幅最大

路透伦敦4月22日 - 德国公债收益率周五录得去年12月以来最大周度涨幅，此前油价反弹，欧洲央行传递出观望信息。

债市一直在追踪油价的发展，因油价对通胀率产生影响，而且市场担心低油价打击能源业及其金主，从而给全球经济带来不利影响。本周大幅上涨之后，油价已较2016年低点上涨了逾三分之二。

欧洲央行周四将焦点放在为近期的一揽子宽松政策辩护上。上个月欧洲央行将已经为负的利率进一步调降，同时把月度资产购买计划规模提高三分之一至800亿欧元。

欧洲央行德拉吉无视德国的批评声浪，称央行的超宽松政策正在起效。但市场并不这样认为，“五年、五年远期”损益平衡通胀率 徘回在1.4%附近，远低于欧洲央行通胀目标。

“央行的重心明显放在实施3月宣布的措施上，表明欧洲央行在考虑推出进一步宽松政策前采取了观望的态度，”ING高级利率策略师Martin van Vliet称。

德国10年期公债收益率 周五持平于0.23%。周线升幅仍有10个基点，为2016年最大单周升幅。

希腊公债周五涨幅最大，因希腊政府和国际金主在就改革计划达成协议方面迈进了一步，一旦达成协议，将释放下一批援助贷款，并未减免债务铺路。

两年期希腊公债收益率 下跌90个基点，报10.09%。(完)

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