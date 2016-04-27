更正-欧元债市：欧洲稳定机制发债带动德债收益率升至五周高位

(更正：内文第八段译文有误，10年期法国公债收益率应为“0.63%”非“063%”)

* 欧洲稳定机制新发行16年期债券

* 一些分析师称收益率上涨值得警惕

* 市场担心周三的美联储会议声明

路透伦敦4月26日 - 受到欧元区救助基金发行债券影响，德国公债收益率(殖利率)周二升至五周高点。市场愈发忧心，近日借贷成本上扬情况类似2015年债市爆发一波惨跌之前的局面。

欧洲稳定机制(ESM)标售了30亿欧元16年期新债券，完成了第二季的融资目标。

ESM周一晚间宣布发行债券，刚好碰上指标德债收益率上扬，显然令投资人大感意外，此外，本周原本已有100亿欧元主权债将发行。

10年期德债收益率 周二续涨4个基点，报0.3%，为3月中以来的高位，进一步远离两周前触及的年内低点0.075%。

投资者还预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三的政策会议会发出对通胀强硬的信号，一些分析师怀疑最近收益率涨势是否是持续升势的开始。

去年同一时期，德债收益率在几周内就从纪录低位0.05%跳涨至逾1%，许多投资者因此蒙受两位数的亏损。

“这个时候对核心公债没什么兴趣，因为有点担心去年发生的事情再次发生，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq称。

欧元区大部分公债收益率走高，10年期法国公债收益率 上涨3个基点，报0.63%。

加拿大皇家银行的欧洲宏观经济首席策略师Peter Schaffrik称，长期通胀预期仍接近纪录低位，所以收益率上涨非常令人担忧。

五年、五年远期损益平衡通胀率 接近1.4%，远低于欧洲央行接近2%的目标。

瑞穗的Peter Chatwell等其他策略师称，欧洲稳定机制(ESM)发债导致收益率上升。

发债前收益率往往上升，因投资者为新债供应在投资组合中预留空间。德国和意大利本周还有发债计划。

此外，周三美联储会议可能就再次加息给出暗示。预计周三将维持利率不变，但联储官员多次称，6月升息是可能的。市场现在消化的6月14-15日会议上升息机率为20%。(完)

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