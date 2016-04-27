欧元债市：希腊公债收益率上升，因救助磋商触礁

* 欧洲理事会主席图斯克在磋商延误后敦促尽快确定新的谈判日期

* 协议磋商遇阻，因金主要求希腊政府制定应急举措

* 西班牙面临新大选，公债盘初下跌后反弹

* 美联储发布利率决定前市场弥漫谨慎情绪

路透伦敦4月27日 - 希腊公债收益率(殖利率)周三大幅上升，股市承压，因希腊与其金主围绕发放新援助贷款所需的改革措施的磋商触礁。

原定周四进行的磋商将被延后的消息出来后，欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)敦促欧元区财长近日内确定新的会议日期，以避免给希腊的融资能力带来新的不确定性。

同时，希腊指责国际货币基金组织(IMF)破坏达成协议的努力，此前国际金主要求希腊政府制定一套应急举措，以防其无法达到在2018年实现基本预算盈余的财政目标。

磋商遇阻导致逾50亿欧元(56.6亿美元)援助贷款仍悬在半空中。希腊急需这笔资金来偿还今年6月和7月到期的IMF贷款。

“这是这一艰难磋商过程中出现的新波折，”Daiwa Capital Markets经济研究负责人Chris Scicluna称。

大部分欧元区公债收益率走低，市场整体基调谨慎，因两大风险事件临近--美国联邦储备理事会(FED/美联储)的利率决定和日本央行周四会议。

希腊10年期公债收益率上涨约50个基点至9.10%，可能录得2月初以来最大单日涨幅。

西班牙公债一度受压，因组建联合政府的最后一轮谈判失败后，西班牙可能举行新大选。

自从去年12月大选没有任何一党赢得议会多数议席后，政府一直悬空。西班牙国王周二承认，政党未能打破僵局，他不会提出任何新的首相候选人，从而为6月26日新大选铺平道路。

民调结果暗示，即使举行新大选，也不太能够化解僵局。

“经过筹组政府的漫长艰难谈判，要重新选举，并不令人意外，”DZ Bank策略分析师Christian Lenk称。“市场还没真正反映完的问题在于，民调显示重新选举的结果将会类似12月的情况。”

西班牙指标10年期公债收益率 全日持平于1.63%，逆转了盘初的升势。(完)

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