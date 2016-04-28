欧元债市：德债收益率下滑，因日本央行意外按兵不动和美联储暗示不急于加息

* 日本央行维持政策不变，令市场感到意外

* 股市下挫，投资者转向债市躲避风险

* 美联储暗示不急于升息

* 德国4月通胀转为负值

路透伦敦4月28日 - 德国公债收益率(殖利率)周四下跌，此前日本央行维持政策不变，令市场感到意外，美国联邦储备理事会(美联储,FED)并未暗示很快升息。

亚洲最大股票市场大幅下挫殃及欧洲股市，投资者转向德国公债和日圆等其它安全资产来躲避风险。

德国10年期公债收益率 跌3.6个基点，报0.25%，此前美国和日本指标公债 跌幅类似。

“市场感到失望，因为原本预计日本央行采取行动...美联储不会透露太多，因为六周后全球情况可能大不相同，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Orlando Green称。

除了维持利率不变，日本央行周四还保持资产购买计划步伐不变。另外，日本央行总裁黑田东彦否认了上周关于他在考虑向金融机构贷款实施负利率的一份报告。

关于这些刺激举措的希望落空后，投资者转向公债，之前公债已经受到美联储没有给出利率前景信号的提振。

美联储政策制定委员会周三虽没有排除夏天升息一次的可能性，但他们承认经济增长看似已放缓。

“美联储根本没有提及6月(升息)，意味着如果不在6月升息，那么就会在9月升息，而9月那个时候接近大选，所以我们目前在讨论12月的可能性，”丹麦丹斯克银行固定收益交易主管Soeren Moerch称。“这对于固定收益市场来说是如释重负。”

欧元区其它公债收益率周四都下跌，西班牙略微跑输，因担心政治瘫痪可能开始影响该国的经济复苏。

数据显示，德国4月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期意外下降0.1%，3月时为上涨0.1%。

希腊公债收益率前日大幅上涨后今日回落，因希腊和其国际金主已非常接近达成改革计划，仅剩应急举措需讨论。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价