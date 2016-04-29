欧元债市：德债收益率接近六周高位，一年前的今日遭受历史性抛售

* 欧元区公债收益率全线走高

* 分析师称因为油价上涨、美联储官员发表鹰派言论

* DBRS确认葡萄牙BBB(低)评等，评等趋势为稳定

路透伦敦4月29日 - 德国10年期公债收益率周五大幅上涨，升向六周高位，因油价走高和美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派言论，激发了卖盘，今日是德债史上最大抛售日之一的一周年纪念日。

布兰特原油有望录得七年来最大月度涨幅，触及2016年高位，因美元疲弱，美国产量下降，减弱了对实货原油过剩的忧虑。

达拉斯联储总裁柯普朗称，如果美国经济数据像他预计得那么强劲，他会支持最快6月或者7月升息。

受此影响，欧元区公债收益率稳步走高，忽视了该地区4月返回通缩的数据。

“能够解释今日公债走势的一个原因是美联储柯普朗的言论，”DZ Bank策略师Christian Lenk称，“他不是具有投票权的委员，但他的评论仍很鹰派。”

德国指标公债 收益率上涨至多5个基点，至0.305%，升向六周高位。在尾盘交易中持于接近上述水平。

这一走势唤起了人们对一年前德债遭大幅抛售场景的回忆，当时在数周内，德债收益率从纪录低位的0.05%升至逾1%。

其它欧元区10年期公债收益率周五走高2-5个基点，法国公债收益率 触及2月中以来最高水平。

随着公债收益率上涨，衡量欧元区长期通胀预期的指标也走高。欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率上升至约六周最高的1.48%。 葡萄牙10年期公债收益率 上升4个基点至3.02%，离开了盘中高位。市场收盘后，信贷评等机构DBRS确认葡萄牙BBB(低)评等，评等趋势为稳定。(完)

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