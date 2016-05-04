修正-欧元债市：德债收益率持稳，更多疲弱数据支撑对避险德债的需求

标题新闻：标准普尔确认荷兰“AAA/A-1+”评等及展望为稳定，预计未来两年经济继续成长
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(更正：内文第一段“周四”应为“周三”)
* 德债收益率持稳
* 在昨日大跌后，今日获得良好支撑
* 供应给收益率带来一些压力
* 德国发售五年期公债，法国标售长期债券
路透伦敦5月4日 - 德国公债收益率(殖利率)周三持稳，数据疲弱支撑了需求，上日德债收益率创下今年以来单日最大跌幅之一。
即将进场的新债供应给整体欧元区公债收益率带来一些上升的压力，二线市场表现逊色，因目前避险情绪主导市场。
数据显示，3月欧元区零售销售下降0.5%，降幅大于预期。Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)终值为53.0，与初值一致，但略低于3月的53.1。
美国公布的一系列数据，也没有给判断美国经济体质和美联储多快会升息提供清晰线索。
但在周五美国公布就业报告前，民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布报告显示，4月美国民间就业岗位增加15.6万个，远低于分析师预期，且为三年来最低增幅。
数据有好有坏，进一步显示全球经济前景不明朗，令德债收益率得以在周二大跌8个基点后进行整固。
10年期德国公债收益率 持稳，报0.20%，稍早一度上涨约2个基点，该收益率较上周五触及的近六周高位0.305%低逾10个基点。
德国今日发售约32亿欧元五年期公债，法国发售约80亿欧元长债。西班牙计划在周四发售长债。
葡萄牙10年期公债收益率PT10YT-TWEB升6个基点，西班牙 和意大利10年期公债 收益率升3个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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