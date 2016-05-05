欧元债市：投资者冷落欧元区二线国家公债，因一系列政治事件临近

* 意大利较德国可比债券收益率之差扩至九周高位

* 西班牙和意大利股市引领欧洲股市下跌

* 英国脱欧、移民、西班牙选举都是影响因素

* 葡萄牙公债收益率将录得2月来最大单日涨幅

路透伦敦5月5日 - 债务缠身的欧洲南部国家的借贷成本周四上涨，与德国处于较低水平的借贷成本的差距进一步拉大，因投资者为欧洲即将展开的一系列政治事件作准备。

意大利与德国10年期公债收益率之差周四触及九周最阔水准，葡萄牙 10年期公债收益率上升15个基点，将录得2月来最大单日涨幅，当时因对全球经济和银行业状况的担忧引发市场震荡。

全球经济前景不确定，加上下个月西班牙再次进行选举，英国就是否脱离欧盟进行全民公投等事件令投资者倍感紧张，进而对风险较大资产避而远之。

股市也出现类似走势，自去年12月西班牙大选未能选出具有绝对优势政党以来，西班牙股市已下挫逾15%，意大利股市跌幅约20%，相比，欧洲股市整体跌幅为6.5%。

同时，投资者转向避险的资产，如日圆 兑美元已升至18个月高位。

Aberdeen Asset Management投资经理Patrick O'Donnell称，他自3月以来已经减少了对二线公债的持有，特别是意大利公债。

“风险很大，所以在进入夏季时重新进行一些评估是理所当然的，”O'Donnell称。

欧元区二线国家公债已经跑输德国公债，后者吸引了投资者的需求，尽管收益率接近零水平。就在一年前，德债曾被大幅抛售。

意大利10年期公债收益率 与德国10年期公债收益率 之差扩大至134个基点，创九周最阔水准。

西班牙公债 和可比德债收益率之差也阔至143个基点的一个月最大，因西班牙周四标售了一系列公债。

葡萄牙10年期公债 收益率升至一个月高位的3.33%，与可比德债收益率之差走阔。德国10年期公债 收益率下跌4个基点，报0.16%，为两周低位。

尽管发债结束，投资者仍预计二线国家公债将跑输，因预计这些国家将经历一个“炎热的政治夏季”。

欧洲正在应对难民危机；希腊仍在与金主就资金救助进行谈判，以应付偿还7月到期的贷款；西班牙6月将再次进行大选，以结束政治僵局；英国将在同月决定是否留在欧盟。

在意大利，人们越来越担心政府最近发布的举措是否足够解决银行业困境。(完)

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