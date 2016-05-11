欧元债市：西班牙和意大利长债收益率脱离数月高点，因西班牙新长债需求强劲

路透伦敦5月11日 - 西班牙和意大利较长期公债收益率(殖利率)周三从数月高位回落，此前有迹象显示西班牙发行50年期公债获强劲需求。

根据汤森路透信息服务公司IFR，西班牙今日稍后将为2066年到期的新债定价，吸引了逾105亿欧元的需求。

因借贷成本处于历史低位，意大利亦在探询投资者对这类债券的需求，尽管意大利财政部周二称还没有确定的计划。

今年法国和比利时已均在今年推出了少见的50年期公债。Nordea上周发布的研究显示，今年前四个月长债在欧元区公债发售中占的比例达到欧元区形成以来的最大。

西班牙公债标售获强劲需求的迹象令欧元区二线国家公债收益率回落，稍早曾大幅上涨，因投资人为买进新债预留空间。

“需求强劲，所以我们看见反弹，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq称

西班牙指标30年期公债收益率 升2个基点至2.77%，稍早一度升11个基点至两个月高位2.86%；意大利30年公债收益率 持稳于2.70%，离开了三个月高位2.78%。

西班牙和意大利10年期公债收益率 分别持稳于1.58%和1.45%，抹去了稍早的多数涨幅。(完)

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