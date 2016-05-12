欧元债市：指标德债收益率从一个月低点反弹，未能跌穿0.10%

企业并购：英美烟草同意以494亿美元收购同业Reynolds的57.8%股份
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
路透伦敦5月12日 - 德国10年期公债收益率周四向下试探0.1%未果，表明一些投资者对于将德债维持在高价位感到谨慎。
指标德国公债收益率过去两周一直稳步下行，向4月11日触及的年内低点0.075%和去年创下的纪录低位0.05%靠拢。
德债收益率 盘中一度触及一个月低位的0.10%，后扭转走势，尾盘上涨3个基点，报0.15%。
“这表明投资者非常不愿意在这么低的收益率水平购买德债，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称，他指出人们担心类似去年4月收益率创纪录低位后急升的事情再度发生。
收益率扭转走势，因油价向六个月高位攀升，推高通胀预期，股市持稳，前一交易日股市普遍走低，道琼工业指数 录得2月来最糟糕的表现。
但交易员称走势不是受具体事件推动，下跌是因为有几位投资者出售了大量公债，在交投清淡的情况下给市场带来的影响较大。
限制银行处理债券能力的相关规定，以及欧洲央行的资产购买计划，令欧元区交易活动下降，市场更易受突然波动影响。
但许多人认为周四的抛售仅仅是一个信号，因市场弥漫着对全球经济增长和通缩压力的担忧，推高了对避险公债的需求。
“我们仍预计德债收益率将测试区间低端，不久后将创纪录新低，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。
意大利10年期公债 收益率上涨5个基点至1.5%，西班牙10年期公债 收益率上涨4个基点至1.63%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场
路透上海1月17日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *东北特殊 13东特钢MTN1 14 1月15日 5年 6.10% 中国银行 中票 付息违约，付息日因 钢集团