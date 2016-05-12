欧元债市：指标德债收益率从一个月低点反弹，未能跌穿0.10%

路透伦敦5月12日 - 德国10年期公债收益率周四向下试探0.1%未果，表明一些投资者对于将德债维持在高价位感到谨慎。

指标德国公债收益率过去两周一直稳步下行，向4月11日触及的年内低点0.075%和去年创下的纪录低位0.05%靠拢。

德债收益率 盘中一度触及一个月低位的0.10%，后扭转走势，尾盘上涨3个基点，报0.15%。

“这表明投资者非常不愿意在这么低的收益率水平购买德债，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称，他指出人们担心类似去年4月收益率创纪录低位后急升的事情再度发生。

收益率扭转走势，因油价向六个月高位攀升，推高通胀预期，股市持稳，前一交易日股市普遍走低，道琼工业指数 录得2月来最糟糕的表现。

但交易员称走势不是受具体事件推动，下跌是因为有几位投资者出售了大量公债，在交投清淡的情况下给市场带来的影响较大。

限制银行处理债券能力的相关规定，以及欧洲央行的资产购买计划，令欧元区交易活动下降，市场更易受突然波动影响。

但许多人认为周四的抛售仅仅是一个信号，因市场弥漫着对全球经济增长和通缩压力的担忧，推高了对避险公债的需求。

“我们仍预计德债收益率将测试区间低端，不久后将创纪录新低，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。

意大利10年期公债 收益率上涨5个基点至1.5%，西班牙10年期公债 收益率上涨4个基点至1.63%。(完)

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