欧元债市：爱尔兰10年期公债收益率跌至一个月最低，主权评级或被上调

* 预计穆迪周五稍晚将检讨爱尔兰评级

* 一些分析师预计评级或被上调

* 收益率触及一个月最低水平，但英国脱欧公投疑虑犹在

路透伦敦5月13日 - 爱尔兰10年期公债收益率跌至一个月最低水平，跑赢欧元区其它国家公债，穆迪今日稍后将会检讨爱尔兰主权评级，或上调这个欧洲增长最快经济体的主权评级。

大多数欧元区公债收益率下滑，德国指标公债收益率接近周四触及的一个月低点，因数据显示第一季德国经济增速好于预期。

但爱尔兰公债是表现最佳的欧元区公债之一。德国商业银行及荷兰合作银行称，穆迪有可能上调爱尔兰“Baa1”的债信评级，该国评级展望目前为正面。

分析师称，债务与国内生产总值之比低于100%，承诺改善财政状况，在巩固银行业方面取得进展，这些都预示着评级可能被上调。

去年爱尔兰经济成长率为7.8%，连续第二年为成长率最快的欧盟经济体。

爱尔兰10年期公债收益率 下跌5个基点，至0.82%，为逾一个月来最低水平，表现优于德国和法国可比公债收益率，德国10年期债收益率 及法国10年债收益率 下跌3个基点，分别报0.13%和0.47%。

爱尔兰10年期公债较可比德债收益率差缩窄至约70个基点，而一周前为79个基点，当时收益率差为2月底以来最阔。爱尔兰10年期公债较可比法债收益率差过去一周缩窄约6个基点。

标准普尔周五稍晚确认意大利BBB-/A-3评级，展望为稳定。(完)

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