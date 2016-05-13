欧元债市：爱尔兰10年期公债收益率跌至一个月最低，主权评级或被上调

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
* 预计穆迪周五稍晚将检讨爱尔兰评级
* 一些分析师预计评级或被上调
* 收益率触及一个月最低水平，但英国脱欧公投疑虑犹在
路透伦敦5月13日 - 爱尔兰10年期公债收益率跌至一个月最低水平，跑赢欧元区其它国家公债，穆迪今日稍后将会检讨爱尔兰主权评级，或上调这个欧洲增长最快经济体的主权评级。
大多数欧元区公债收益率下滑，德国指标公债收益率接近周四触及的一个月低点，因数据显示第一季德国经济增速好于预期。
但爱尔兰公债是表现最佳的欧元区公债之一。德国商业银行及荷兰合作银行称，穆迪有可能上调爱尔兰“Baa1”的债信评级，该国评级展望目前为正面。
分析师称，债务与国内生产总值之比低于100%，承诺改善财政状况，在巩固银行业方面取得进展，这些都预示着评级可能被上调。
去年爱尔兰经济成长率为7.8%，连续第二年为成长率最快的欧盟经济体。
爱尔兰10年期公债收益率 下跌5个基点，至0.82%，为逾一个月来最低水平，表现优于德国和法国可比公债收益率，德国10年期债收益率 及法国10年债收益率 下跌3个基点，分别报0.13%和0.47%。
爱尔兰10年期公债较可比德债收益率差缩窄至约70个基点，而一周前为79个基点，当时收益率差为2月底以来最阔。爱尔兰10年期公债较可比法债收益率差过去一周缩窄约6个基点。
标准普尔周五稍晚确认意大利BBB-/A-3评级，展望为稳定。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。