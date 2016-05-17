欧元债市：欧元区通胀预期指标触及两个月高位，德债收益率跟随油价小涨

* 欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率升穿1.50%

* 美国消费者物价指数升幅创三年最大

* 对欧洲央行异常宽松货币政策的批评增加

路透伦敦5月17日 - 德国公债收益率(殖利率)周二小升，一长期欧元区通胀预期关键指标触及两个月高位，因油价攀升至近每桶50美元。

油价在过去两周的多数时间上涨，美国原油期货 报七个月高位每桶48.42美元。

指标10年期德债收益率 上涨0.5个基点至0.15%，远离今年低点0.075%。

欧洲央行看重的长期通胀预期市场指标－欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率 3月来首次升穿1.50%，向央行设定的近2%通胀目标靠拢。

美国短期公债收益率也升至近三周高位，因此前数据显示美国4月消费者物价指数增幅创逾三年最大，显示通胀稳步上升可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后升息提供理据。

联邦基金利率期货走势目前显示，市场预计美联储在6月升息的几率为11%，在通胀数据公布后小升。

就欧元区来说，任何油价上涨可能将开始提振通胀的迹象，对于欧洲央行来说都是令人鼓舞的消息。

德国央行总裁魏德曼对德国世界报称，近期对欧洲央行(ECB)货币政策的强烈批评可能是因为一些措施模糊了货币政策和财政政策的边界。

投资者正焦急地等待欧洲央行将于周四公布的上次政策会议的记录。(完)

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