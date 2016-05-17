欧元债市：欧元区公债收益率由升转跌，因美国通胀数据打压风险人气

* 公债收益率下滑，扭转稍早升势

* 欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率升穿1.50%

* 美国消费者物价指数升幅创三年最大

* 对欧洲央行异常宽松货币政策的批评增加

路透伦敦5月17日 - 欧元区公债收益率周二全线下跌，德债收益率回吐稍早升幅，因美国公布的通胀数据强劲，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的几率增加，拖累股市下挫。

数据显示美国4月消费者物价指数增幅创逾三年最大，显示通胀稳步上升可能为美联储今年稍后升息提供理据。

尽管通胀上升的迹象通常会推高公债收益率，但分析师表示，对美国升息的不安情绪打压股市人气，从而令避险公债市场得益。

欧股跌至平盘下方，美股也走软。

美国联邦基金利率期货走势目前显示，市场预计美联储在6月升息的几率为8%，在通胀数据公布后小升。

指标10年期德债收益率 跌1.3个基点至0.13%，扭转稍早升势，跌向上周触及的一个月低点0.10%。

其他欧元区公债收益率跌2-7个基点。

一长期欧元区通胀预期关键指标触及两个月高位，因油价攀升至近每桶50美元。

油价在过去两周的多数时间上涨，美国原油期货 报七个月高位每桶48.42美元。

欧洲央行看重的长期通胀预期市场指标－欧元区五年、五年远期损益平衡通胀率 3月来首次升穿1.50%，向央行设定的近2%通胀目标靠拢。

德国央行总裁魏德曼对德国世界报称，近期对欧洲央行(ECB)货币政策的强烈批评可能是因为一些措施模糊了货币政策和财政政策的边界。

投资者正焦急地等待欧洲央行将于周四公布的上次政策会议的记录。(完)

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