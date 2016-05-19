欧元债市：德债收益率回吐涨幅，因联储的升息暗示未能令市场信服

* 德债收益率回落，此前触及两周高位

* 欧洲央行4月会议记录显示，决策者为自身立场辩护

* 西班牙和法国出售公债

路透伦敦5月19日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周四在触及两周高位后回落，因投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月会议记录传递出的最早6月加息的讯息并不信服。

根据周三公布的4月会议记录，美联储官员认为美国经济可能已为6月再度升息作好了准备。这令市场感到意外，最初将德国10年期公债收益率最多推高4个基点，至两周高位的约0.20%。

在会议记录发布前，美联储决策者本周发表了强硬的言论，另外数据显示美国4月消费者物价创下逾三年最高升幅。

但许多投资者还没有做好接受6月真的可能升息的准备。

“美联储希望向市场传递的信息是，不要忘了他们，每次会议都有升息可能，视数据表现而定，”Brandywine Global Investment投资组合经理Jack McIntyre称。

欧洲央行发布的会议记录显示，决策者在4月会议上同意，央行超低利率货币政策招致越来越多的批评，他们需要为此进行辩护，这没有给公债市场带来影响。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势显示，投资人预计下月加息的机率为34%，高于会议记录发布前的19%。到1620GMT，该几率下跌至26%。

德国10年期公债收益率 收盘持平于0.17%。其他欧元区公债收益率也基本持稳。

“一方面，下月的非农就业报告等关键数据可能提升加息预期，但另一方面，全球形势的不确定性或数据转弱可能推迟行动，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann说。

分析师称，油价下跌以及对埃航客机失联的担忧可能给避险德债一定的支撑。

美国短期公债收益率周三触及两个月高位，为欧洲债市走势定调，但周四较短期美债也下滑。

西班牙售出25亿欧元分别于2019年、2024年和2030年到期的公债，法国售出约62亿欧元中期债券。(完)

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