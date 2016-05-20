欧元债市：德债收益率或创一个月最大单周升幅，受美国升息前景推动

* 德债收益率本周上涨5个基点，受美国升息前景推动

* 欧洲央行政策预计将支撑价格

* 市场关注希腊议会就改革议案投票

路透伦敦5月20日 - 德债收益率周五小涨，本周有望录得一个月最大单周涨幅，因有关美国将提前、而不是拖后再升息的讨论升级。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表偏鹰派言论，美联储会议记录暗示6月可能加息以及经济数据强劲，使得本周市场注意力重新聚焦在美国加息上，这损及股市和债市，提振美元。

但对加息临近缺乏信心，且感觉欧洲央行超宽松货币政策能给欧元区公债市场提供强劲支撑，阻止德债收益率进一步大涨。

“欧洲公债很大程度屏蔽了对美联储升息的担忧，因欧洲央行清楚表示，未来数年不会升息，资产购买计划使得收益率和价差受压，”Daiwa Capital Markets经济研究负责人Chris Scicluna称。

德国10年期公债收益率 持稳在0.17%，离前一交易日触及的两周高点不远。

其它欧元区公债收益率大部分走高，但西班牙和意大利公债收益率分别下跌约3个基点 。

欧洲央行的数位决策者周五要求对该行货币政策保持耐心，支撑了在6月2日的下次会议上央行将采取静观态度的预期。

德债收益率本周将录得一个月来最大周度涨幅，上升约5个基点，美国10年期公债收益率本周势将上涨逾14个基点，有望录得去年11月初以来最大周度涨幅。

分析师称，市场也在关注希腊议会周日对国际金主要求的提高税率和改革议案进行的投票，议会投票两日后欧元区财长将评估希腊是否有资格获得急需的救助贷款。（完）

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