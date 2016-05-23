欧元债市：希腊公债收益率触及六个月低位，改革措施料促成纾困协议

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
* 希腊10年期公债收益率下跌30个基点，至7.34%
* 保护希腊违约成本骤降
* 希腊股市在欧元区跑赢
* 预计欧元集团周二将批准援助贷款
路透伦敦5月23日 - 希腊公债收益率(殖利率)周一跌至六个月低位，此前希腊同意多项改革措施，应可协助本周的纾困贷款及债务减免谈判达成协议。
希腊10年期公债收益率 下挫约30个基点，至7.34%，为去年11月底以来最低。两年期公债收益率 下跌逾100个基点，至10日低位的8.24%。
希腊五年期信用违约互换(CDS) 亦跌至六个月低位，希腊股市上扬1.5%，表现领先其他欧元区市场。
希腊议会批准一系列举措，包括削减支出的应急机制和加税，希望藉此促使金主发放资金，以帮助希腊偿还即将到期的贷款和不断增加的国家负债。
欧元区财长周二将召开会议签署对希腊的救助贷款计划，而且可能敲定具有附加条件的初步计划，以帮助该国重整债务负担，使其更可持续。
其他欧元区债券收益率周一持平至小涨。德国10年期公债 收益率上涨1个基点至0.18%。
德国和希腊10年期公债收益率差缩小至720个基点，为六个月来最小。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------