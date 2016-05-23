欧元债市：希腊公债收益率触及六个月低位，改革措施料促成纾困协议

* 希腊10年期公债收益率下跌30个基点，至7.34%

* 保护希腊违约成本骤降

* 希腊股市在欧元区跑赢

* 预计欧元集团周二将批准援助贷款

路透伦敦5月23日 - 希腊公债收益率(殖利率)周一跌至六个月低位，此前希腊同意多项改革措施，应可协助本周的纾困贷款及债务减免谈判达成协议。

希腊10年期公债收益率 下挫约30个基点，至7.34%，为去年11月底以来最低。两年期公债收益率 下跌逾100个基点，至10日低位的8.24%。

希腊五年期信用违约互换(CDS) 亦跌至六个月低位，希腊股市上扬1.5%，表现领先其他欧元区市场。

希腊议会批准一系列举措，包括削减支出的应急机制和加税，希望藉此促使金主发放资金，以帮助希腊偿还即将到期的贷款和不断增加的国家负债。

欧元区财长周二将召开会议签署对希腊的救助贷款计划，而且可能敲定具有附加条件的初步计划，以帮助该国重整债务负担，使其更可持续。

其他欧元区债券收益率周一持平至小涨。德国10年期公债 收益率上涨1个基点至0.18%。

德国和希腊10年期公债收益率差缩小至720个基点，为六个月来最小。(完)

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