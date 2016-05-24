欧元债市：希腊公债收益率徘徊在近六个月低位，欧元区财长评估纾困协议

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透伦敦5月24日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二守在接近六个月低点，欧元区财长开会评估希腊纾困协议，并讨论对希腊债务进行重组的可能性。
希腊议会周日批准增税和组建新的私有化基金，为获得新纾困贷款和债务减免铺平道路，这提振了市场对希腊公债的信心。
希腊较短期公债 收益率周一下跌逾100个基点，周二继续小幅下跌。
预计欧元区财长周二可能原则批准希腊的一揽子改革计划，这将使希腊获得新贷款。但分析师称，收益率是否会进一步大幅下降，将取决于债务减免谈判能否取得突破。
国际货币基金组织(IMF)和欧洲债权人就立即减免债务的必要性看法上存在分歧，德国主张将任何决定推迟至2018年希腊救助计划终结之后。
而国际货币基金组织(IMF)工作人员周一称，希腊需要“直接无条件”债务减免，并需要降低预算盈余目标，才能达到救助要求，并使债务长期可持续。IMF工作人员在周一报告中称，需要在2018年前敲定债务减免方案。
“希腊公债收益率下降，反映出市场乐观预期，希腊议会通过的改革方案为今日稍晚赢得欧元集团支持铺平道路，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称，“如果获得债务减免，预计希腊公债还会有更强劲的表现。”
希腊10年期公债收益率 徘徊在7.38%附近，接近今日稍早触及的六个月低位7.33%。
希腊10年期公债与同期德债 收益率之差报720个基点左右，为六个月以来最窄。
其他欧元区公债收益率持平至小幅下降，因油价下跌支撑欧元区通胀迟滞的前景。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
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