欧元债市：希腊公债收益率徘徊在近六个月低位，欧元区财长评估纾困协议

路透伦敦5月24日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二守在接近六个月低点，欧元区财长开会评估希腊纾困协议，并讨论对希腊债务进行重组的可能性。

希腊议会周日批准增税和组建新的私有化基金，为获得新纾困贷款和债务减免铺平道路，这提振了市场对希腊公债的信心。

希腊较短期公债 收益率周一下跌逾100个基点，周二继续小幅下跌。

预计欧元区财长周二可能原则批准希腊的一揽子改革计划，这将使希腊获得新贷款。但分析师称，收益率是否会进一步大幅下降，将取决于债务减免谈判能否取得突破。

国际货币基金组织(IMF)和欧洲债权人就立即减免债务的必要性看法上存在分歧，德国主张将任何决定推迟至2018年希腊救助计划终结之后。

而国际货币基金组织(IMF)工作人员周一称，希腊需要“直接无条件”债务减免，并需要降低预算盈余目标，才能达到救助要求，并使债务长期可持续。IMF工作人员在周一报告中称，需要在2018年前敲定债务减免方案。

“希腊公债收益率下降，反映出市场乐观预期，希腊议会通过的改革方案为今日稍晚赢得欧元集团支持铺平道路，”法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称，“如果获得债务减免，预计希腊公债还会有更强劲的表现。”

希腊10年期公债收益率 徘徊在7.38%附近，接近今日稍早触及的六个月低位7.33%。

希腊10年期公债与同期德债 收益率之差报720个基点左右，为六个月以来最窄。

其他欧元区公债收益率持平至小幅下降，因油价下跌支撑欧元区通胀迟滞的前景。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价