欧元债市：希腊公债收益率和债务违约担保成本急挫，因减债谈判取得进展

* 希腊10年期公债收益率下跌至接近7%

* 希腊债务违约担保成本触及18个月低位

* 希腊两年期公债收益率下滑140个基点，略低于10年期公债收益率

* 欧元区财长同意向希腊发放新贷款，并提供减免债务

路透伦敦5月25日 - 希腊公债收益率(殖利率)周三触及六个月低位，公债违约担保成本也急挫至18个月来最低，此前欧元集团财长同意向希腊拨发新资金，并给予希腊债务减免。

较短期希腊公债收益率 大跌逾140个基点至六个月低位，也是自3月以来首次低于10年期公债收益率，这是投资者对希腊能够偿还债务信心增强的表现。

希腊10年期公债收益率 跌逾30个基点至7.07%，亦创六个月低位。路透数据显示，收益率一度跌破7%，这一水平被认为是一个国家政府能够在市场上筹得资金的可持续水平。

谈判在持续至周三凌晨之后，欧元集团财长同意向希腊拨放103亿欧元新资金，这表明希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)执政联盟推动的财政改革得到了认可。

但谈判取得的更大进展是达成了债务减免协议。欧元区同意在2018年向希腊提供债务减免，如果这是使希腊偿债负担达标的必要条件的话。这足以确保IMF同意再度加入希腊纾困计划。

“好消息是金主可能在7月前向希腊提供资金，意味着希腊能够在债券7月到期前偿还债务，不会有违约，”法国巴黎银行(BNP Paribas)利率策略师Patrick Jacq称。

根据数据提供商Markit，希腊债务违约担保成本即希腊五年期信用违约互换(CDS) 跌至844个基点，为2014年12月以来最低。

积极的市场人气也扩散到其它评级较低欧元区债券。葡萄牙10年期公债收益率 下跌10个基点，至三周低点的3.0%之下。西班牙 及意大利10年期公债收益率 均下跌8个基点分别至1.47%及1.36%。

希腊/德国10年期公债收益率差缩至约六个月最窄的约713个基点。(完)

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