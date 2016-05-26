欧元债市：德债收益率小跌，因美国数据压制美联储近期升息言论

路透伦敦5月26日 - 欧洲指标德国公债收益率(殖利率)周四小跌，回吐稍早升幅，此前美国公布的数据显示企业支出计划疲弱，压制了美国短期升息的言论。

美国4月耐用品订单跳升3.4%，因运输设备及一系列其他产品需求强劲，但企业支出计划持续疲弱，显示制造业困境远未结束。

备受关注的扣除飞机非国防资本财订单下滑0.8%，3月为下降0.1%。

“美国耐用品订单数据没有预期的好，所以核心公债和收益率出现小幅修正。”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat称，“从全球表现来看，德债仍算有韧性的。”

德国10年期公债收益率 跌约1基点至0.14%，离近期触及的一个月低点0.10%不远。

该收益率盘中稍早一度上涨，因油价今年以来首次升破50美元，增添欧元区通胀率上升的希望。

布兰特原油期货价格升至每桶50美元上方，为近七个月来首见，油价上涨应有助于在今年稍晚推升目前仍为负值的欧元区通胀率，欧洲央行6月2日下次会议也可能上修内部对于消费者物价涨幅的预估。

欧洲央行3月时假设今年油价平均约为每桶35美元，因此下修通胀预估。而在那之后，油价已经上涨超过20%。

欧洲央行经常引用的长期通胀市场指标“五年、五年远期”损益平衡通胀率 已经回升至1.50%，但仍远低于欧洲央行近2%的通胀目标。

路透调查分析师一致预期欧洲央行将在下周四会议维持政策不变，占微弱多数的分析师认为今年不会再放宽政策。

市场焦点转向周五美联储主席叶伦的讲话。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周三表示，他将支持在“不远的将来”调高利率，尽管英国退欧公投会影响到美国联邦储备理事会(美联储)在6月的利率决定。 (完)

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