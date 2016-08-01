欧元债市：意大利公债收益率触及17个月低点，西雅那银行公布救助计划

路透伦敦8月1日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一降至17个月低点，之前该国第三大银行西雅那(Banca MPS) 公布了一项民间资本救助计划，以防遭监管机构清盘关闭。

西雅那银行是在欧洲银行业管理局周五公布压力测试结果前不久，宣布了其计划。压力测试结果显示，若遭遇严重经济衰退，西雅那银行的资本缓冲将完全被吃掉。

此项救助应能令意大利避免动用公共资金救助西雅那银行，根据欧盟规定，后者会令西雅那银行债券持有者和储蓄客户遭受政治损失。

但市场只进行了温和调整，收盘前收益率走高，因对欧盟第三大经济体--意大利还会有另外一个银行危机的担忧持续。

“会给测试结果带来一些安慰，特定一家银行有了潜在解决方案，但需要解决的是整个行业的问题...这需要时间，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Orlando Green称。

一如预期，意大利西雅那银行在最新的欧盟银行业压力测试中表现最差。 意大利的其它一些银行，爱尔兰、西班牙和奥地利的银行也在测试中表现不佳。

意大利10年期政府公债收益率 周一小涨1个基点，至1.18%，盘中跌至2015年3月以来最低的1.16%；大多数其他欧元区10年期公债收益率持平或小升。